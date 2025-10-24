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CBN Universidade

Cientistas mais influentes: professor de biologia se dedica a descobrir novas espécies de vespas

Ouça entrevista com o pesquisador Celso Azevedo, do Departamento de Biologia da Ufes

Publicado em 24 de Outubro de 2025 às 10:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 out 2025 às 10:22
Estudo com vespas no ES
Estudo com vespas no ES Crédito: Ricardo Kawada
Nesta sexta (24), a CBN Vitória continua conversando com alguns pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Neste ano, 13 estudiosos ligados à universidade foram mencionados na lista dos cientistas mais influentes do mundo, segundo um levantamento realizado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos.
Um deles é o Celso Azevedo, doutor em Sistemática de Vespa Parasitoide e professor dos Departamentos de Biologia e de Pós-graduação em Ciências Biológicas. Há mais de 40 anos, o pesquisador se dedica a uma paixão: descobrir espécies novas de um tipo específico de vespa. Esse tipo de inseto desempenha um papel importante no controle biológico de pragas.
O gosto pela área e a dedicação de tantos anos colaboraram para que Celso fosse reconhecido mundialmente. Com a colaboração de outros pesquisadores, já estudou faunas de todas as partes do planeta e publicou mais de 1.200 novas espécies, o que torna seu laboratório um dos dez maiores do mundo. Ouça a conversa completa e entenda como é o trabalho do professor!
Entrevista Fernanda Queiroz - Celso Azevedo - 24-10-25

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