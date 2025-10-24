Cientistas mais influentes: professor de biologia se dedica a descobrir novas espécies de vespas

Estudo com vespas no ES Crédito: Ricardo Kawada

Nesta sexta (24), a CBN Vitória continua conversando com alguns pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Neste ano, 13 estudiosos ligados à universidade foram mencionados na lista dos cientistas mais influentes do mundo, segundo um levantamento realizado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos.

Um deles é o Celso Azevedo, doutor em Sistemática de Vespa Parasitoide e professor dos Departamentos de Biologia e de Pós-graduação em Ciências Biológicas. Há mais de 40 anos, o pesquisador se dedica a uma paixão: descobrir espécies novas de um tipo específico de vespa. Esse tipo de inseto desempenha um papel importante no controle biológico de pragas.

O gosto pela área e a dedicação de tantos anos colaboraram para que Celso fosse reconhecido mundialmente. Com a colaboração de outros pesquisadores, já estudou faunas de todas as partes do planeta e publicou mais de 1.200 novas espécies, o que torna seu laboratório um dos dez maiores do mundo. Ouça a conversa completa e entenda como é o trabalho do professor!