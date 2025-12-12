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Cientistas mais influentes: professor da Ufes é referência em ciências forenses

Ouça entrevista com o químico e Doutor em Ciências, Wanderson Romão

Publicado em 12 de Dezembro de 2025 às 10:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 dez 2025 às 10:26
UFES
UFES Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta sexta (12), a CBN Vitória dá sequência à série especial dedicada à trajetória dos cientistas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que estão entre os mais influentes do mundo – segundo um levantamento realizado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. Nesta reta final, o enfoque é na carreira do professor Wanderson Romão: químico, doutor em Ciências, docente da Ufes e do Ifes e referência em pesquisa aplicada à química forense em questões de segurança pública.
À frente do Laboratório de Petroleômica e Química Forense, ele busca desenvolver métodos mais precisos e acessíveis que possam atender a sociedade e a polícia forense. Um dos seus principais trabalhos é em parceria com a Polícia Técnica Científica (PCIES), auxiliando demandas perícias e contribuindo para o desenvolvimento de metodologias e capacitações. Ouça a entrevista completa e saiba mais!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Wanderson Romão - 12-12-25.mp3

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