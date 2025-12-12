Cientistas mais influentes: professor da Ufes é referência em ciências forenses

Nesta sexta (12), a CBN Vitória dá sequência à série especial dedicada à trajetória dos cientistas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que estão entre os mais influentes do mundo – segundo um levantamento realizado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. Nesta reta final, o enfoque é na carreira do professor Wanderson Romão: químico, doutor em Ciências, docente da Ufes e do Ifes e referência em pesquisa aplicada à química forense em questões de segurança pública.