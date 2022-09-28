Cientistas brasileiros publicam novas diretrizes de prevenção ao suicídio

A campanha de conscientização pela vida ganha ênfase durante o mês de setembro. A data foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e endossada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo é chamar a atenção dos governos e da sociedade civil para a importância de falar sobre o assunto. Nesse contexto, pesquisadores brasileiros publicaram um novo documento com diretrizes para ajudar as pessoas em geral — que não trabalham necessariamente na área da saúde — a identificar, abordar e encaminhar um conhecido com ideias suicidas para um tratamento adequado, já que a maioria dos casos está associada a algum tipo de transtorno de saúde mental. Traduzido e adaptado das diretrizes do programa "Mental Health First Aid", que existe na Austrália desde 2000, a versão brasileira é resultado de uma cooperação que existe desde 2018 entre pesquisadores brasileiros e australianos.