Cientista político: manifestantes nas ruas reduz, mas rejeição aumenta

Cerca de 30 mil pessoas se reuniram na Praça do Papa, na Capital do Espírito Santo, segundo estimativa da Polícia Militar, em mais um protesto contra a presidente Dilma Rousseff (PT). Os manifestantes ocuparam a Terceira Ponte e a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes (a Beira-Mar) em protesto organizado nacionalmente. Manifestantes voltaram às ruas, após quase um mês, para protestar contra o governo federal. A manifestação ocorreu em 24 capitais e no Distrito Federal e contou com aproximadamente 540 mil pessoas, neste domingo, de acordo com a Polícia Militar em todo o país. A quantidade de participantes ficou abaixo do esperado, uma vez que no dia 15 de março 1,7 milhão pessoas foram às ruas, também por estimativa da PM. Na ocasião, mais de 100 mil se reuniram em Vitória. “Ao lado da redução do número de pessoas nas manifestações de ontem (domingo) nós observamos um aumento, em todos os índices de reprovação do governo federal, com relação a imagem da presidente, do PT e de aceitação de parte da população do impeachment da presidente Dilma”, avaliou o professor e cientista político, Francisco Albernaz, em entrevista ao programa CBN Cotidiano, nesta segunda-feira (13).