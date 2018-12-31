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ENTREVISTA

Cientista político aponta cenário para Bolsonaro e Casagrande

Jair Messias Bolsonaro e Renato Casagrande.tomam posse na tarde desta terça-feira, 1° de janeiro de 2019

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 12:35

Publicado em 

31 dez 2018 às 12:35
Primeiro de janeiro de 2019 é o dia oficial das posses de Jair Messias Bolsonaro e Renato Casagrande. A partir desta data, os governos federal e estadual podem efetivamente começar a trabalhar e promover suas mudanças. A expectativa quanto ao governo Bolsonaro são grandes, principalmente nas áreas da economia, justiça e segurança. Já aqui no Espírito Santo, Casagrande assume um estado ajustado, com margem de negociação com o Governo Federal. Para apresentar um panorama dos futuros governos, vamos conversar com Carlos Melo, cientista político do Insper.
Entrevista CBN Vitória - Carlos Melo - 31-12-18.mp3

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