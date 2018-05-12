Ciência na mesa de bar: compartilhando conhecimento

O que você acha de na hora do happy hour aprender um pouco mais sobre ciência? O "Pint of Science" é uma proposta que começou na Inglaterra, em 2013, e chega ao Espírito Santo pela primeira vez neste ano. O festival acontecerá simultaneamente em 21 países e em 56 cidades do Brasil nos dias 14, 15 e 16 de maio. Em Vitória esse papo sobre ciência vai acontecer nos bares Abertura (Jardim da Penha), Salsa da Praia (Praia do Canto) e Bar do João (Santa Martha).
O evento surgiu a partir de um congresso em que os participantes resolveram tirar os cientistas dos laboratórios e os colocarem em contato com a população, discutindo temas relevantes e que estavam na ordem do dia da ciência.
Segundo o professor do Departamento de Física da Ufes e coordenador do Pint of Science em Vitória, Laércio Ferracioli, o objetivo é que o evento sirva, de forma descontraída, como possibilidade de prestação de contas do trabalho realizado na academia junto à população. “As pesquisas envolvem a alocação de recursos públicos e, de forma descontraída, temos o objetivo de mostrar o que vem sendo feito na universidade e afeta a população”, explica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Laércio Ferracioli - 12-05-18