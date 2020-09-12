Ciência explica porque a vacinação é importante em cada fase da vida

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado constante queda da cobertura vacinal, inclusive de vacinas obrigatórias, o que tem preocupado especialistas da área da saúde. Em 2020, segundo dados do Ministério da Saúde, 40% das crianças só no Espírito Santo ainda não receberam todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização. Embora os números ainda sejam preliminares, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) acredita que a pandemia do novo coronavírus e o medo da possível exposição ao vírus pode ter influenciado na diminuição de vacinas. Em entrevista ao CBN Vitória, o médico pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Juarez Cunha, reforça a importância da vacinação e indica quais são as vacinas obrigatórias em todas as fases da vida. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Juarez Cunha - 12-09-20
A LISTA DE VACINAS:
AO NASCER
- BCG – ID: evita formas graves da tuberculose;
- Vacina Hepatite B: evita hepatite B.
2 MESES DE IDADE
- Vacina pentavalente (DTP + HB +Hib): evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b;
- VIP (vacina inativada poliomielite): evita poliomielite (paralisia infantil);
- VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano): evita diarreia por rotavírus;
- Vacina pneumocócica 10 (valente): evita doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.
3 MESES DE IDADE
- Vacina meningocócica C (conjugada): evita doenças invasivas causadas por neisseria meningitidis do sorogrupo C.
4 MESES DE IDADE
- Vacina pentavalente (DTP + HB +Hib): evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b;
- VIP (vacina inativada poliomielite): evita poliomielite (paralisia infantil);
- VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano): evita diarreia por rotavírus;
- Vacina pneumocócica 10 valente: evita doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.
5 MESES DE IDADE
- Vacina meningocócica C (conjugada): evita doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.
6 MESES DE IDADE
- Vacina pentavalente (DTP + HB +Hib): evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b;
- VIP (vacina inativada poliomielite): evira poliomielite (paralisia infantil).
9 MESES DE IDADE
- Vacina febre amarela: evita febre amarela;
- SRC (tríplice viral): evita sarampo, caxumba e rubéola.
12 MESES DE IDADE
- Vacina pneumocócica 10 valente: contra doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F;
- Vacina meningocócica C (conjugada): contra doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.
15 MESES DE IDADE
- VOP (vacina oral poliomielite): contra poliomielite (paralisia infantil);
- Vacina hepatite A: contra hepatite A;
- DTP (tríplice bacteriana): contra difteria, tétano e coqueluche;
- SCRV (tetra viral): contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
4 ANOS DE IDADE
- DTP (tríplice bacteriana): contra difteria, tétano e coqueluche;
- VOP (vacina oral poliomielite): contra poliomielite (paralisia infantil);
- Vacina varicela: contra varicela (catapora);
- Vacina febre amarela: contra febre amarela.
MENINAS DE 9 ANOS ATÉ 14 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS
- HPV quadrivalente: contra infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18.
11 A 19 ANOS
- Hepatite B – a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
- Dupla adulto (dT) – a depender da situação vacinal: contra difteria e tétano;
- Tríplice viral (SCR) – a depender da situação vacinal: contra sarampo, caxumba e rubéola;
- Febre amarela – a depender da situação vacinal: contra febre amarela.
11 A 14 ANOS
- HPV quadrivalente: contra infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18.
- Vacina meningocócica C (conjugada): contra doenças invasivas causadas por neisseria meningitidis do sorogrupo c.
20 A 59 ANOS
- Hepatite B – a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
- Dupla adulto (dT) – a depender da situação vacinal: contra difteria e tétano;
- Febre amarela – a depender da situação vacinal: contra a febre amarela;
20 A 49 ANOS
- Tríplice viral (SCR) – a depender da situação vacinal: contra sarampo, caxumba e rubéola.
60 ANOS OU MAIS
- Hepatite B – a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
- Dupla adulto (dT) – a depender da situação vacinal: contra dT (difteria e tétano).
GESTANTES
- Hepatite B – a depender da situação vacinal: contra hepatite B;
- Dupla adulto (dT) e/ou dTpa tipo adulto – a depender da situação vacinal: contra dT (difteria e tétano) e dTpa (difteria, tétano e coqueluche).