Cidades do Sul capixaba recebem quase 300 mm de chuva em 24h

Chuva em Mimoso do Sul Crédito: Vídeo Leitor

A chuva que atinge a região Sudeste do país chegou com força também ao Espírito Santo na noite desta sexta (22) e madrugada deste sábado (23). De acordo com a Defesa Civil Estadual, cidades que ficam na divisa do ES co o RJ sofreram que volumes expressivos: Bom Jesus do Norte recebeu 304 mm e Mimoso do Sul teve 231 mm. Outras cidades da região chegaram perto desses volumes. É o exemplo de Muniz Freire, na região Sul Caparaó, teve 196 mm.

Outras seis cidades da região receberam entre 125 mm e 161 mm. São eles: Alegre, Guaçuí, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado. Outras oito cidades tiveram volumes entre 40 mm e 98 mm. Essas cidades, muitas já embaixo d'água, estão com risco alto ou moderado para deslizamentos e/ou enchentes. De acordo com o boletim da Defesa Civil/ES, de 11h, por enquanto, são 1200 desalojados, mas o número deve aumentar porque pessoas ainda aguardam por socorro/resgate. E há, pelo menos, duas pessoas desaparecidas em Mimoso do Sul e em Apiacá.

O Governador do Espírito Santo Renato Casagrande, desde cedo, anunciou que equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) já estão a caminho para reforço no socorro. Pelas redes sociais, Renato Casagrande aformou que falou “com o Ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes (@waldezoficial), que colocou a estrutura do Governo Federal à disposição do estado para atuar nas fortes chuvas das últimas horas. Casagrande também afirmou que recebeu o contato do Governador do RJ, Cláudio Castro (@claudiocastroRJ), se colocando à disposição.

Nesta manhã, ele concedeu uma entrevista coletiva e ressaltou que há desaparecidos em Apiacá e Mimoso do Sul, que vai decretar Situação de Emergência nas cidades com chuvas intensas e determinou uma base de Notaer no aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim; dois helicópteros atendem a região. O governador também instalou duas bases de Coordenação em Cachoeiro e Guaçuí e cestas básicas e colchões já estão sendo enviados para a Região Sul. Ouça um trecho!