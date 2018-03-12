Cidades do ES podem ter seus limites alterados

O tema da revisão dos limites intermunicipais das regiões do Espírito Santo foi um tema que gera discussão entre os capixabas porque, principalmente, afeta a vida de moradores dessas regiões. Reportagem de A Gazeta, publicada no último sábado (10), apontou que três comunidades na Região Serrana vão trocar de cidade, sem sair do lugar. A alteração acontece nos limites das cidades de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Segundo dados do Idaf, contudo, pedidos formais para revisão dos limites acontecem nas seguintes regiões: Pancas e Baixo Guandu; Guarapari e Anchieta; Mimoso e Muqui; Itarana e Itaguaçu e Jerônimo Monteiro e Alegre. Nesta edição do CBN Cotidiano o diretor-presidente do Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), Júnior Abreu, detalha como ocorre esse tipo de solicitação. Confira!