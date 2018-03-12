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Cidades do ES podem ter seus limites alterados

Publicado em 12 de Março de 2018 às 19:05

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 mar 2018 às 19:05
O tema da revisão dos limites intermunicipais das regiões do Espírito Santo foi um tema que gera discussão entre os capixabas porque, principalmente, afeta a vida de moradores dessas regiões. Reportagem de A Gazeta, publicada no último sábado (10), apontou que três comunidades na Região Serrana vão trocar de cidade, sem sair do lugar. A alteração acontece nos limites das cidades de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Segundo dados do Idaf, contudo, pedidos formais para revisão dos limites acontecem nas seguintes regiões: Pancas e Baixo Guandu; Guarapari e Anchieta; Mimoso e Muqui; Itarana e Itaguaçu e Jerônimo Monteiro e Alegre. Nesta edição do CBN Cotidiano o diretor-presidente do Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), Júnior Abreu, detalha como ocorre esse tipo de solicitação. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Junio Abreu - 12-03-18.mp3

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