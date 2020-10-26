Cidades do ES já superam 200mm de chuva acumulada em outubro

O final de semana foi marcado por chuvas intensas pelo Espírito Santo. O ciclone subtropical que se formou no litoral do Estado ainda na sexta-feira (23) trouxe grande volume de chuvas. Segundo o coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, Muniz Freire, na região Sul do Estado, foi onde mais choveu, com precipitação acumulada de 272mm. Também registraram grandes acumulados os municípios de Rio Bananal (258mm), Santa Leopoldina (234mm), Fundão (226mm), Marilândia (203mm) e Santa Teresa (202mm). Em Vitória, choveu 135mm. Ouça a entrevista completa!