Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Veja os locais

Cidades do ES já superam 200mm de chuva acumulada em outubro

As informações são do coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 out 2020 às 16:40
Chuva no Bairro Industrial, em Viana Crédito: Fernando Madeira
O final de semana foi marcado por chuvas intensas pelo Espírito Santo. O ciclone subtropical que se formou no litoral do Estado ainda na sexta-feira (23) trouxe grande volume de chuvas. Segundo o coordenador de  meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, Muniz Freire, na região Sul do Estado, foi onde mais choveu, com precipitação acumulada de 272mm. Também registraram grandes acumulados os municípios de Rio Bananal (258mm), Santa Leopoldina (234mm), Fundão (226mm), Marilândia (203mm) e Santa Teresa (202mm). Em Vitória, choveu 135mm. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fabio Botacin - Hugo Ramos - 26-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados