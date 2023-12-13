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Crise Hídrica

Cidades do ES decretam racionamento de água; prefeituras explicam

Ouça entrevista com os representantes das prefeituras de Barra de São Francisco e Jaguaré

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 dez 2023 às 10:38
São Gabriel da Palha pode iniciar racionamento de água caso não chova em 10 dias
São Gabriel da Palha pode iniciar racionamento de água caso não chova em 10 dias Crédito: Roger Botelho
Já está valendo decreto da prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, determinando o racionamento do consumo de água na cidade. O documento determina a proibição do uso da água para atividades não essenciais das 21h às 5h da manhã desde a última segunda-feira (11). O decreto prevê que a Defesa Civil, auxiliada por outros órgãos, inclusive a polícia, verifique denúncias, entre em propriedades, faça advertência e até mesmo corte do fornecimento de água tratada ou lacre de bombas que estejam retirando água dos rios para irrigação e outros serviços. O decreto segue as diretrizes da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) que também emitiu documento orientando a população a usar racionalmente a água neste período, uma vez que não há previsão de chuvas suficientes para abastecer os mananciais que alimentam a estação de captação de água da Cesan e os distritos. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Lislei Moreira Batista, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lislei Moreira Batista - 13-12-23.mp3
E devido à falta de chuva e ao calor, o município de Jaguaré, no Norte do Estado, também decidiu iniciar um sistema de racionamento de água a partir desta quarta-feira (13), entre 20h e 23h. Segundo a prefeitura, será suspenso o abastecimento de água na área urbana e na comunidade de São Roque. O decreto vai valer até que a situação hídrica seja novamente considerada dentro da normalidade. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Jaguaré, Valmir Cesar Cristo, fala sobre o assunto. Do período de 20h às 23h, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Jaguaré suspenderá o trabalho das bombas e a cidade entra em sistema de racionamento de água. O decreto é válido para todos os dias da semana e só será suspenso quando a situação se normalizar.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Valmir Cesar Cristo - 13-12-23.mp3
São Gabriel da Palha, também no Noroeste do Estado, terá que iniciar um racionamento de água caso não chova no município em até 10 dias. Segundo a prefeitura, nos últimos dois meses o nível do rio São José, que abastece os quase 39 mil habitantes da cidade, vem baixando um centímetro por dia. Como precaução, a Prefeitura de São Gabriel da Palha informou que tem evitado lavar ruas, praças e quadras esportivas, além de carros oficiais. Os jardins da cidade também não têm sido regados com a mesma frequência. A administração municipal apelou pela conscientização da população e dos produtores rurais.

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