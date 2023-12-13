Cidades do ES decretam racionamento de água; prefeituras explicam

São Gabriel da Palha pode iniciar racionamento de água caso não chova em 10 dias Crédito: Roger Botelho

Já está valendo decreto da prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, determinando o racionamento do consumo de água na cidade. O documento determina a proibição do uso da água para atividades não essenciais das 21h às 5h da manhã desde a última segunda-feira (11). O decreto prevê que a Defesa Civil, auxiliada por outros órgãos, inclusive a polícia, verifique denúncias, entre em propriedades, faça advertência e até mesmo corte do fornecimento de água tratada ou lacre de bombas que estejam retirando água dos rios para irrigação e outros serviços. O decreto segue as diretrizes da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) que também emitiu documento orientando a população a usar racionalmente a água neste período, uma vez que não há previsão de chuvas suficientes para abastecer os mananciais que alimentam a estação de captação de água da Cesan e os distritos. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Lislei Moreira Batista, fala sobre o assunto.

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E devido à falta de chuva e ao calor, o município de Jaguaré, no Norte do Estado, também decidiu iniciar um sistema de racionamento de água a partir desta quarta-feira (13), entre 20h e 23h. Segundo a prefeitura, será suspenso o abastecimento de água na área urbana e na comunidade de São Roque. O decreto vai valer até que a situação hídrica seja novamente considerada dentro da normalidade. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Jaguaré, Valmir Cesar Cristo, fala sobre o assunto. Do período de 20h às 23h, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Jaguaré suspenderá o trabalho das bombas e a cidade entra em sistema de racionamento de água. O decreto é válido para todos os dias da semana e só será suspenso quando a situação se normalizar.

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