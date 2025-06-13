Cidades capixabas registram as menores temperaturas do ano

Nesta sexta-feira (13/06), algumas cidades capixabas registraram as menores temperaturas do ano, com destaque para Domingos Martins (5,3°C), Marilândia (11,9°C) e Alegre (11,9°C). No entanto, nenhum recorde histórico foi superado.
O Incaper alerta para a persistência de temperaturas baixas até este domingo (15/06), com risco de geadas nas regiões serranas, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Hugo Ramos -13-06-25.mp3