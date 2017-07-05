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Cidade mineira alega impacto ambiental e nega aval para Samarco

A prefeitura de Santa Bárbara (MG) decidiu não atender ao pedido da mineradora Samarco e negou a emissão da carta de conformidade, um dos pré-requisitos para o retorno da empresa às atividades. Sem essa anuência a mineradora não pode retomar suas atividades

Publicado em 05 de Julho de 2017 às 19:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 jul 2017 às 19:51
A prefeitura de Santa Bárbara (MG) decidiu não atender ao pedido da mineradora Samarco e negou a emissão da carta de conformidade, um dos pré-requisitos para o retorno da empresa às atividades. Sem essa anuência a mineradora não pode retomar suas atividades.
Na última sexta-feira (30), a prefeitura comunicou à mineradora que a adutora "não está em conformidade com as leis e regulamentos administrativos municipais que tratam do uso e ocupação do solo, tendo em vista os impactos negativos ao meio ambiente e a ausência de soluções capazes de afastar ou atenuar tais impactos".
O prefeito de Santa Bárbara, Leris Braga (PHS), diz que sua decisão não tem a ver com licenciamento, mas com uma preocupação "com o equilíbrio por um desenvolvimento sustentável e de longo prazo". Diante desse cenário, convidamos o prefeito da cidade mineira para detalhar os motivos que levaram à cidade a tomar essa decisão. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Leris Braga - 05-07-17.mp3

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