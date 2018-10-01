"Cidade Limpa" propõe prevenir propaganda irregular no dia das eleições

Você sabia que o derrame de santinhos no dia das eleições é crime? Além da questão ambiental envolvida, se praticada no dia das eleições, pode configurar crime de boca de urna. Por iniciativa dos promotores e juízes eleitorais no Espírito Santo, partidos e candidatos poderão fazer entrega voluntária dos santinhos que não foram distribuídos durante a campanha.

O objetivo, de acordo com o promotor de Justiça, Francisco Martínez Berdeal, dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael) do Ministério Público, é pactuar com partidos e coligações o cumprimento da legislação que proíbe o derrame de santinhos de candidatos e a realização de propaganda eleitoral no dia 7 de outubro, data do primeiro turno das eleições deste ano. O ponto de coleta desse material, na Grande Vitória, será a Procuradoria-Geral de Justiça, até a meia-noite do dia 6 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Promotor Francisco Martínez Berdeal - 01-10-18