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ELEIÇÕES 2018

"Cidade Limpa" propõe prevenir propaganda irregular no dia das eleições

Você sabia que o derrame de santinhos no dia das eleições é crime? Ouça a entrevista

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 out 2018 às 11:31
Você sabia que o derrame de santinhos no dia das eleições é crime? Além da questão ambiental envolvida, se praticada no dia das eleições, pode configurar crime de boca de urna. Por iniciativa dos promotores e juízes eleitorais no Espírito Santo, partidos e candidatos poderão fazer entrega voluntária dos santinhos que não foram distribuídos durante a campanha. 
O objetivo, de acordo com o promotor de Justiça, Francisco Martínez Berdeal, dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael) do Ministério Público, é pactuar com partidos e coligações o cumprimento da legislação que proíbe o derrame de santinhos de candidatos e a realização de propaganda eleitoral no dia 7 de outubro, data do primeiro turno das eleições deste ano. O ponto de coleta desse material, na Grande Vitória, será a Procuradoria-Geral de Justiça, até a meia-noite do dia 6 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Promotor Francisco Martínez Berdeal - 01-10-18
Derramar santinho, por exemplo, pode levar de 6 meses a 1 ano de detenção e multa de até R$ 15. 961 reais. Depois da entrega voluntária na Procuradoria, este material terá uma destinação social. 
 

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