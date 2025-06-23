"Cidade Inteligente": conheça como será projeto em Venda Nova do Imigrante

Modernização de 100% do parque de iluminação pública, implantação de infraestrutura de telecomunicações e a instalação de uma usina solar para abastecimento dos prédios públicos municipais, com estimativa de redução das emissões de dióxido de carbono. Esses são alguns dos destaques previstos para Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, que será a primeira cidade capixaba a implantar um projeto chamado de "Cidade Inteligente". Rumo à modernização urbana, a iniciativa promete transformar a infraestrutura do município com soluções tecnológicas, sustentáveis e eficientes. O investimento será de R$ 10,8 milhões e prevê ações como a modernização de toda a iluminação pública com luminárias de LED, internet gratuita em áreas públicas, instalação de câmeras de segurança, além da construção de uma usina solar para abastecer os prédios públicos municipais. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Negócios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Marcos Kneipp, explica os detalhes do projeto. Ouça a conversa completa!