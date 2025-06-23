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Eficiência e Sustentabilidade

"Cidade Inteligente": conheça como será projeto em Venda Nova do Imigrante

A ideia é modernizar 100% do parque de iluminação pública e implantar uma nova infraestrutura de telecomunicações

Publicado em 23 de Junho de 2025 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 jun 2025 às 11:01
Cidade de Venda Nova do Imigrante, que registrou baixas temperaturas nesta sexta-feira (26)
Cidade de Venda Nova do Imigrante Crédito: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
Modernização de 100% do parque de iluminação pública, implantação de infraestrutura de telecomunicações e a instalação de uma usina solar para abastecimento dos prédios públicos municipais, com estimativa de redução das emissões de dióxido de carbono. Esses são alguns dos destaques previstos para Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, que será a primeira cidade capixaba a implantar um projeto chamado de "Cidade Inteligente". Rumo à modernização urbana, a iniciativa promete transformar a infraestrutura do município com soluções tecnológicas, sustentáveis e eficientes. O investimento será de R$ 10,8 milhões e prevê ações como a modernização de toda a iluminação pública com luminárias de LED, internet gratuita em áreas públicas, instalação de câmeras de segurança, além da construção de uma usina solar para abastecer os prédios públicos municipais. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Negócios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Marcos Kneipp, explica os detalhes do projeto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcos Kneip -23-06-25.mp3

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