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Inverno

Cidade de Vitória registra menor temperatura do ano

Frio vai manter força em agosto e continuar derrubando temperaturas no ES

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 ago 2021 às 11:18
Frente fria na Grande Vitória
Frente fria na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
A frente fria de origem polar fez com que a cidade de VItória registrasse nesta terça-feira (03), às 7 horas, a menor temperatura do ano: 13,3º na estação automática do Inmet e de 15º no monitoramento que é feito pelo Climatempo. Há expectativa de que outras três frentes frias passem pelo Estado ao longo deste mês de agosto, derrubando ainda mais as temperaturas. É o que explica a meteorologista do Climatempo, Carine Gama, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carine Gama - 04-08-21

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