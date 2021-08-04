Cidade de Vitória registra menor temperatura do ano

A frente fria de origem polar fez com que a cidade de VItória registrasse nesta terça-feira (03), às 7 horas, a menor temperatura do ano: 13,3º na estação automática do Inmet e de 15º no monitoramento que é feito pelo Climatempo. Há expectativa de que outras três frentes frias passem pelo Estado ao longo deste mês de agosto, derrubando ainda mais as temperaturas. É o que explica a meteorologista do Climatempo, Carine Gama, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!