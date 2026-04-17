Cidade de Santa Catarina tenta título que já pertence a Santa Teresa; entenda disputa

Duas cidades brasileiras travam uma disputa acerca de um título nacional: o de primeira cidade colonizada por imigrantes italianos do país. De um lado está Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, que já possui o reconhecimento de município Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil. De outro está São João Batista, em Santa Catarina, que luta para ser considerada a Capital Nacional do mesmo movimento. A discussão não é nova, mas voltou à tona neste mês com a tramitação do Projeto de Lei 9.811/2018, que visa destinar o título capixaba à cidade catarinense, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), na Câmara dos Deputados.