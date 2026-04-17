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Imigração Italiana

Cidade de Santa Catarina tenta título que já pertence a Santa Teresa; entenda disputa

Quem explica a polêmica é o diretor-geral do Arquivo Público do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 abr 2026 às 11:00
Santa Teresa fica toda florida durante o mês de setembro Crédito: Junior Follador/Prefeitura de Santa Teresa
Duas cidades brasileiras travam uma disputa acerca de um título nacional: o de primeira cidade colonizada por imigrantes italianos do país. De um lado está Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, que já possui o reconhecimento de município Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil. De outro está São João Batista, em Santa Catarina, que luta para ser considerada a Capital Nacional do mesmo movimento. A discussão não é nova, mas voltou à tona neste mês com a tramitação do Projeto de Lei 9.811/2018, que visa destinar o título capixaba à cidade catarinense, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), na Câmara dos Deputados.
A proposta busca revogar a Lei nº 13.617 de 2018, que reconheceu o município capixaba como o berço da imigração italiana, e foi apresentada pelo deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC) logo após a concessão do título a Santa Teresa, a fim de "corrigir um erro histórico". Segundo o parlamentar catarinense, há obras clássicas que atestam a chegada dos primeiros imigrantes italianos no estado da região Sul. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Arquivo Público do Espírito Santo e Conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior, Cilmar Franceschetto, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Cilmar Franceschetto - 17-04-26.mp3

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