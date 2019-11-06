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DIVINO DE SÃO LOURENÇO

Cidade com menos de 5 mil pessoas no ES pode ser atingida por PEC

Proposta de Pacto Federativo aponta que cidades com população pequena podem ser extintas ou incorporadas

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 21:47

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 nov 2019 às 21:47
Vista de Divino de São Lourenço, no Caparaó capixaba Crédito: Andressa Alcoforado
Nesta terça-feira (05) o governo federal apresentou um pacote de propostas na área econômica para reformar o Estado brasileiro. Serão contempladas, entre elas, mudanças no chamado "pacto federativo", em fundos públicos e nas regras das contas públicas, algumas delas emergenciais. O pacto federativo é um conjunto de regras constitucionais que determina a arrecadação de recursos, os campos de atuação dos estados e municípios e suas obrigações para com os contribuintes. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito de Viana, Gilson Daniel, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), avalia o impacto inicial.
"O que o governo federal está fazendo é redistribuir um recurso que está por vir. Municípios deveriam ter 30% dos recursos da arrecadação. Nas cidades é onde estão as demandas por asfaltar rua, por exemplo. Como acabamos de receber a proposta de emenda, vamos fazer uma análise minuciosa", disse.
O novo pacto federativo, batizado de Plano Mais Brasil, prevê a descentralização de recursos hoje controlados pelo governo federal para estados e municípios. Também durante a cerimônia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a entrega do pacote representa o cumprimento de uma promessa de campanha de Bolsonaro. O ministro reafirmou uma estimativa já informada pela equipe econômica, de que o projeto distribuirá de R$ 400 bilhões a R$ 500 bilhões para os entes federados nos próximos 15 anos.
Uma das propostas inserida nas medidas entregues pelo governo, também prevê que municípios que tiverem menos de 5 mil habitantes e não arrecadam 10% da sua receita devem ser extintos e incorporados a cidades vizinhas. "Aqui no Espírito Santo temos a situação de Divino de São Lourenço, mas ainda vamos ver os cálculos pois a cidade arrecada um volume bom atualmente, cerca de R$ 18 milhões", avaliou.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Gilson Daniel - 05-11-19

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