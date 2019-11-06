Cidade com menos de 5 mil pessoas no ES pode ser atingida por PEC

Vista de Divino de São Lourenço, no Caparaó capixaba Crédito: Andressa Alcoforado

Nesta terça-feira (05) o governo federal apresentou um pacote de propostas na área econômica para reformar o Estado brasileiro. Serão contempladas, entre elas, mudanças no chamado "pacto federativo", em fundos públicos e nas regras das contas públicas, algumas delas emergenciais. O pacto federativo é um conjunto de regras constitucionais que determina a arrecadação de recursos, os campos de atuação dos estados e municípios e suas obrigações para com os contribuintes. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito de Viana, Gilson Daniel, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), avalia o impacto inicial.

"O que o governo federal está fazendo é redistribuir um recurso que está por vir. Municípios deveriam ter 30% dos recursos da arrecadação. Nas cidades é onde estão as demandas por asfaltar rua, por exemplo. Como acabamos de receber a proposta de emenda, vamos fazer uma análise minuciosa", disse.

O novo pacto federativo, batizado de Plano Mais Brasil, prevê a descentralização de recursos hoje controlados pelo governo federal para estados e municípios. Também durante a cerimônia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a entrega do pacote representa o cumprimento de uma promessa de campanha de Bolsonaro. O ministro reafirmou uma estimativa já informada pela equipe econômica, de que o projeto distribuirá de R$ 400 bilhões a R$ 500 bilhões para os entes federados nos próximos 15 anos.

Uma das propostas inserida nas medidas entregues pelo governo, também prevê que municípios que tiverem menos de 5 mil habitantes e não arrecadam 10% da sua receita devem ser extintos e incorporados a cidades vizinhas. "Aqui no Espírito Santo temos a situação de Divino de São Lourenço, mas ainda vamos ver os cálculos pois a cidade arrecada um volume bom atualmente, cerca de R$ 18 milhões", avaliou.

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