Cidade capixaba de Presidente Kennedy tem a maior renda per capta do país

Dados divulgados pelo IBGE, nesta quarta-feira (14), mostram que sete municípios brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Porto Alegre) concentravam cerca de 25% do PIB nacional em 2014. Na pesquisa realizada em 2010, essa fatia do PIB correspondia a seis municípios. Porém, nenhum deles supera a cidade capixaba de Presidente Kennedy quando ao PIB per capta. Ela lidera o ranking chegando a R$ 815.093.

Além de Presidente Kennedy, a lista com os 10 municípios brasileiros com maior PIB per capita são, na ordem: Ilha Comprida (SP), Selvíria (MS), São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), São João da Barra (RJ), Louveira (SP), Ilhabela (SP), Itapemirim (ES), Quissamã (RJ) e Triunfo (RS).

Todas têm PIB per capita anual acima de 184 mil reais, chegando a R$ 815.093 em Presidente Kennedy, bem acima da segunda colocada, com R$ 378.004. Várias representantes no top 10 são produtoras de petróleo, incluindo as duas primeiras. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Aridelmo Teixeira, economista e professor da Fucape, explica que apesar dos números, as cidades capixabas não podem utilizar o dinheiro como querem. "A verba que chega em Presidente Kennedy vem do petróleo, que tem verba carimbada para ser investida exclusivamente em Educação, por exemplo, assim como acontece em Itapemirim". Ouça a análise completa: