Cidadãos italianos do ES poderão escolher representantes junto ao governo da Itália

Os 20 mil capixabas com cidadania italiana poderão votar para eleger seus representantes no Comitê dos italianos no exterior (COMITEs). O dia 3 de novembro é a data limite para as inscrições para o voto junto ao Consulado e a previsão é que as eleições sejam realizadas no dia 3 de dezembro. O mandato para o COMITEs é de cinco anos e não é remunerado. Quem traz os detalhes é Cilmar Francischetto, membro da comunidade italiana no ES, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
O Brasil tem sete COMITEs em funcionamento. Existem regras para quem quer votar e o voto é enviado pelos Correios. Os ítalo-brasileiros deverão estar com seus endereços atualizados junto ao Consulado-Geral do Rio de Janeiro. Para receber a cédula eleitoral é necessário que faça sua inscrição no Consulado da Itália no Rio de Janeiro, através do FAST-IT, no site https://serviziconsolari.esteri.it ou preencha um formulário, assine, e envie por e-mail junto com a cópia do seu passaporte italiano ou brasileiro (válido), sua identidade (emitida menos de 10 anos atrás) ou CNH - carteira de habilitação. Não precisa autenticar. O endereço de e-mail é o [email protected].
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cilmar Francischetto - 15-10-21.mp3