Cidadãos italianos do ES poderão escolher representantes junto ao governo da Itália

Os 20 mil capixabas com cidadania italiana poderão votar para eleger seus representantes no Comitê dos italianos no exterior (COMITEs). O dia 3 de novembro é a data limite para as inscrições para o voto junto ao Consulado e a previsão é que as eleições sejam realizadas no dia 3 de dezembro. O mandato para o COMITEs é de cinco anos e não é remunerado. Quem traz os detalhes é Cilmar Francischetto, membro da comunidade italiana no ES, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!