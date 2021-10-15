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Votação

Cidadãos italianos do ES poderão escolher representantes junto ao governo da Itália

O dia 3 de novembro é a data limite para as inscrições para o voto junto ao Consulado e a previsão é que as eleições sejam realizadas no dia 3 de dezembro

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 out 2021 às 11:21
Bandeira da Itália
Bandeira da Itália Crédito: Pexels
Os 20 mil capixabas com cidadania italiana poderão votar para eleger seus representantes no Comitê dos italianos no exterior (COMITEs). O dia 3 de novembro é a data limite para as inscrições para o voto junto ao Consulado e a previsão é que as eleições sejam realizadas no dia 3 de dezembro. O mandato para o COMITEs é de cinco anos e não é remunerado. Quem traz os detalhes é Cilmar Francischetto, membro da comunidade italiana no ES, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
O Brasil tem sete COMITEs em funcionamento. Existem regras para quem quer votar e o voto é enviado pelos Correios. Os ítalo-brasileiros deverão estar com seus endereços atualizados junto ao Consulado-Geral do Rio de Janeiro. Para receber a cédula eleitoral é necessário que faça sua inscrição no Consulado da Itália no Rio de Janeiro, através do FAST-IT, no site https://serviziconsolari.esteri.it ou preencha um formulário, assine, e envie por e-mail junto com a cópia do seu passaporte italiano ou brasileiro (válido), sua identidade (emitida menos de 10 anos atrás) ou CNH - carteira de habilitação. Não precisa autenticar. O endereço de e-mail é o [email protected].
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cilmar Francischetto - 15-10-21.mp3

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