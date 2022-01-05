Cidadão armado não é sinônimo de cidadão protegido, explica especialista

No último dia 21 de dezembro, foi lançada a websérie "A Felicidade é uma Arma Quente", dirigida por Hugo Reis. O produto audiovisual é produzido pela Pique-Bandeira Filmes e Fogueira Doce e financiada pelo Funcultura, um fundo de amparo a atividades culturais com verbas estaduais. O assunto em destaque é a cultura armamentista no Brasil. Quatro especialistas de diferentes áreas, em quatro episódios, discutem o uso das armas de fogo no país e a liberdade individual.

O primeiro episódio é com Daniel Cerqueira, diretor-presidente do do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e especialista com projeção internacional na área de segurança pública. Ele destaca, neste primeiro episódio, que "o personagem forte no centro do palco da violência é a arma de fogo". Segundo Cerqueira, a arma de fogo dinamizada a relação com o crescimento da violência no Brasil - quanto mais armas, mais crimes. Em entrevista à CBN Vitória, ele estende a discussão sobre a cultura armamentista no Brasil. Acompanhe!