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Cidadania italiana: governo da Itália oficializa lei; entenda o que muda

Ouça a entrevista com o diretor cultural da Casa D’Italia do ES, Felipe Vago

Publicado em 26 de Maio de 2025 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mai 2025 às 11:31
Cidadania italiana, Itália
Cidadania italiana, Itália Crédito: Shutterstock
O governo da Itália promulgou a lei que restringe o reconhecimento da cidadania por "direito de sangue". A norma foi publicada no Diário Oficial, na última semana e, de forma geral, limita reconhecimento da cidadania a filhos e netos de italianos nascidos no exterior. As modificações no processo da cidadania italiana foram impostas por um decreto-lei do ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, publicado em 28 de março e que entrou em vigor imediatamente, mas precisava ser aprovado pelo Parlamento e promulgado em até 90 dias, sob risco de perder a validade. O trâmite no Parlamento acabou na última terça-feira, 20, quando a Câmara aprovou a lei – o Senado já havia votado. Com a promulgação, o processo está encerrado. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor cultural da Casa D’Italia do ES, Felipe Vago, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Felipe Vago - 26-05-25.mp3

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