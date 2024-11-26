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Ciclovia da Vida funcionará em mão dupla e tem um dos sentidos interditado

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 nov 2024 às 11:38
Ciclovia da Vida
Ciclovia da Vida Crédito: Fernando Madeira
A Ciclovia da Vida no sentido Vila Velha terá o funcionamento alterado em razão de uma manutenção preventiva a partir desta terça-feira (26). A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura informou que o fluxo ficará fechado no período e o sentido Vitória está funcionando em mão dupla de forma temporária, ou seja, os ciclistas devem utilizar apenas um lado da ciclovia, independente do sentido do tráfego. O local conta com sinalização e equipes estarão presentes para reforçar as orientações. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 26-11-24.mp3

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