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Mobilidade

Ciclovia da Vida: dicas para um pedal seguro!

Ouça entrevista com o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 ago 2023 às 11:15
Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha
Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Semobi/Governo ES
A Ciclovia da Vida e as obras de ampliação da Terceira Ponte serão entregues neste domingo (27). Levando em consideração a nova realidade no trânsito da Grande Vitória, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) tem reforçado campanhas orientativas sobre a necessidade de adoção de comportamentos prudentes e obediência às leis de trânsito quando os cidadãos utilizarem esses novos espaços. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 25-08-23
Para garantir um ambiente coletivo mais humano e que vise a proteção de todos na Ciclovia da Vida, é importante que os ciclistas tomem as seguintes providências para que o pedal seja seguro:
- Utilizar equipamentos de segurança;
- Fazer a manutenção preventiva da bicicleta;
- Transitar no sentido da via;
- Obedecer à sinalização;
- Pedalar com cuidado e atenção.
Da mesma forma, os condutores que transitarem nas novas pistas da Terceira Ponte, devem fazer a sua parte para que não ocorram acidentes e o trajeto possa ser feito sem intercorrências:
- Obedecer à sinalização e respeitar os limites da via;
- Não usar celular ao volante;
- Não trafegar no corredor;
- Respeitar a exclusividade da faixa da direita para ônibus, motos e veículos de serviço;
- Sinalizar corretamente ao mudar de faixa.
[fonte: Detran-ES]

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