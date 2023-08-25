Ciclovia da Vida: dicas para um pedal seguro!

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Semobi/Governo ES

A Ciclovia da Vida e as obras de ampliação da Terceira Ponte serão entregues neste domingo (27). Levando em consideração a nova realidade no trânsito da Grande Vitória, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) tem reforçado campanhas orientativas sobre a necessidade de adoção de comportamentos prudentes e obediência às leis de trânsito quando os cidadãos utilizarem esses novos espaços. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, fala sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 25-08-23

Para garantir um ambiente coletivo mais humano e que vise a proteção de todos na Ciclovia da Vida, é importante que os ciclistas tomem as seguintes providências para que o pedal seja seguro:

- Utilizar equipamentos de segurança;

- Fazer a manutenção preventiva da bicicleta;

- Transitar no sentido da via;

- Obedecer à sinalização;

- Pedalar com cuidado e atenção.

Da mesma forma, os condutores que transitarem nas novas pistas da Terceira Ponte, devem fazer a sua parte para que não ocorram acidentes e o trajeto possa ser feito sem intercorrências:

- Obedecer à sinalização e respeitar os limites da via;

- Não usar celular ao volante;

- Não trafegar no corredor;

- Respeitar a exclusividade da faixa da direita para ônibus, motos e veículos de serviço;

- Sinalizar corretamente ao mudar de faixa.