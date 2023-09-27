Ciclovia da Vida: dicas de um atleta para a travessia segura

Prestes a completar um mês de funcionamento, a Ciclovia da Vida, que liga Vitória e Vila Velha, já foi utilizada por mais de 26 mil pessoas. A secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo informou que aproximadamente mil ciclistas trafegam na estrutura todos os dias. "Considerando ida e volta na Ciclovia, foram 52 mil passagens", explicou o secretário Fabio Damasceno. Mas para que a travessia ocorra com segurança, valem as dicas de um atleta! O professor de educação física, Rogério Dias, é ex-triatleta e vem utilizando bastante a ciclovia para o trabalho e por lá já encontrou alguns ciclistas desistindo da subida e dando meia volta. Em entrevista à CBN Vitória, Rogério Dias nos conta alguns segredinhos para os ciclistas conseguirem concluir o percurso e evitarem acidentes.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rogério Dias - 26-09-23.mp3