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Dois projetos em debate

Ciclovia da Rio Branco: comunidade vai decidir qual projeto será executado

Os entrevistados são o secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Marcelo de Oliveira, e o presidente da AMPC, Sérgio Magalhães

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:30

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:30
Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória
Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A novela da implantação de uma ciclovia na avenida Rio Branco, em Vitória continua. As discussões começaram no ano de 2013 e se arrastam desde então. Propostas chegaram a ser apresentadas à comunidade da Praia do Canto, mas foram recusadas - uma delas, de 2019, previa acabar com 92 vagas de estacionamento ao longo da avenida.
Nesta quinta-feira (29), às 19 horas, na EEEM Irmã Maria Horta, uma nova audiência pública será realizada para tentar definir os rumos da ciclovia. A prefeitura deve apresentar dois novos projetos, que vão passar pelo crivo dos moradores da região. À CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira, disse que a prefeitura espera conseguir o aval para poder lançar o edital e contratar a empresa que vai executar a obra que, após concluída, vai completar um anel cicloviário da Capital. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Marcelo de Oliveira - 28/07/2021
O presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto (AMPC), Sérgio Magalhães, disse em entrevista à CBN Vitória que "a expectativa é que seja cumprida a vontade da maioria". Ele destacou que a comunidade deve manter a recusa ao projeto que mantém a ciclovia no canteiro central, porém com as vagas de estacionamento também deslocadas para esse ponto da pista, e frisou a importância da situação se resolver. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Sérgio Magalhães - 28/07/2021

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