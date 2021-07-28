Ciclovia da Rio Branco: comunidade vai decidir qual projeto será executado

Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A novela da implantação de uma ciclovia na avenida Rio Branco, em Vitória continua. As discussões começaram no ano de 2013 e se arrastam desde então. Propostas chegaram a ser apresentadas à comunidade da Praia do Canto, mas foram recusadas - uma delas, de 2019, previa acabar com 92 vagas de estacionamento ao longo da avenida.

Nesta quinta-feira (29), às 19 horas, na EEEM Irmã Maria Horta, uma nova audiência pública será realizada para tentar definir os rumos da ciclovia. A prefeitura deve apresentar dois novos projetos, que vão passar pelo crivo dos moradores da região. À CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira, disse que a prefeitura espera conseguir o aval para poder lançar o edital e contratar a empresa que vai executar a obra que, após concluída, vai completar um anel cicloviário da Capital. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Patricia Vallim entrevista Marcelo de Oliveira - 28/07/2021

O presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto (AMPC), Sérgio Magalhães, disse em entrevista à CBN Vitória que "a expectativa é que seja cumprida a vontade da maioria". Ele destacou que a comunidade deve manter a recusa ao projeto que mantém a ciclovia no canteiro central, porém com as vagas de estacionamento também deslocadas para esse ponto da pista, e frisou a importância da situação se resolver. Ouça: