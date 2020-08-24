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Ciclone na costa do ES: meteorologista explica fenômeno no inverno

Característica é o aumento de ventos na costa capixaba, de acordo com especialista

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:42

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 ago 2020 às 17:42
Vento forte em Camburi Crédito: Fernando Madeira
No último sábado (22), o Instituto Climatempo alertava para a formação de um ciclone sobre o mar do litoral sul da Bahia podendo chegar à costa do Espírito Santo até a terça-feira (25). O alerta dizia que "após a grande frente fria acompanhada de forte massa de ar polar, os metrologistas estão de olho na formação e intensificação de um ciclone subtropical no oceano entre costa do Sudeste e do Nordeste neste começo de semana". Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda, João Basso, meteorologista do Climatempo, traz as explicações sobre o fenômeno. "A baixa pressão é a característica atmosférica desse sistema, que vai provocar mais ventos em direção à costa do Espírito Santo nesse período, um vento que está mais frio. Isso deve provocar mais agitação no alto-mar", explica. 
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - João Basso - 24-08-20

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