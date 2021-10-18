Ciclomotores elétricos: entenda as regras para circulação

Os ciclomotores elétricos, como as motos elétricas, já fazem parte da rotina de muitos capixabas. Apesar das vantagens de mobilidade apresentadas por esses veículos, é preciso cumprir regras na circulação e na regularização, de acordo com as normas nacionais de trânsito. Proibidos de circular em calçadas e ciclovias, esses equipamentos precisam de licenciamento e emplacamento para que possam transitar junto aos carros. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Veículos do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Cleber Bongestab, fala sobre o assunto.