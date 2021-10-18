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Fiscalização no Trânsito

Ciclomotores elétricos: entenda as regras para circulação

Quem explica é o gerente de Veículos do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Cleber Bongestab

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 11:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 out 2021 às 11:57
Moto elétrica
Moto elétrica Crédito: Scooter/Divulgação
Os ciclomotores elétricos, como as motos elétricas, já fazem parte da rotina de muitos capixabas. Apesar das vantagens de mobilidade apresentadas por esses veículos, é preciso cumprir regras na circulação e na regularização, de acordo com as normas nacionais de trânsito. Proibidos de circular em calçadas e ciclovias, esses equipamentos precisam de licenciamento e emplacamento para que possam transitar junto aos carros. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Veículos do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Cleber Bongestab, fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cleber Bongestab - 18-10-21.mp3

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