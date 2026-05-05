Ciclofaixa e Ruas de Lazer terão horários alterados a partir de domingo em Vitória

Rua de Lazer Crédito: Prefeitura de Vitória

A partir do próximo domingo (10), a ciclofaixa e as ruas de lazer em Vitória terão novos horários. A mudança, segundo a prefeitura, leva em conta a demanda no horário e as altas temperaturas no período da tarde, sendo mais recomendada a prática de exercícios de manhã cedinho. Vamos entender melhor a mudança em uma entrevista com o secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Rodrigo Ronchi. Ouça!

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As Ruas de Lazer e a ciclofaixa de Vitória, realizadas aos domingos e feriados, terão novos horários a partir do próximo domingo (10). O funcionamento da Rua de Lazer em Camburi passa a ser das 5 às 13 horas. No Centro, o funcionamento será das 5 às 12 horas.