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FEBRE AMARELA

Ciclo silvestre da febre amarela chega à Região Metropolitana da Grande Vitória

43 casos de febre amarela evoluíram para óbito no Espírito Santo somente este ano

Publicado em 01 de Abril de 2017 às 11:05

Publicado em 

01 abr 2017 às 11:05
Ciclo silvestre da febre amarela chegou à Região Metropolitana da Grande Vitória. A informação é do professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em primatas, Sergio Lucena. A preocupação, segundo ele, é de que este ciclo se torne efetivamente urbano, com a transmissão do vírus pelo Aedes Aegypti. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sérgio Lucena = Biólogo e Professor UFES - 01-04-17
Dados da Febre Amarela
Este ano, até quinta-feira (30), a Sesa recebeu 385 notificações de suspeita de febre amarela. Noventa e quatro notificações foram descartadas. Do total de 291 casos, 141 foram confirmados para febre amarela silvestre, ou seja, a transmissão ocorreu na área rural.
Deste total, 43 casos evoluíram para óbito e o local de provável infecção foi: Muniz Freire (06), Brejetuba (04), Colatina (04), Irupi (03), Domingos Martins (03), Ibatiba (02), Itarana (02), Laranja da Terra (02), Pancas (02), Afonso Cláudio (02), Conceição do Castelo (02), Santa Maria de Jetibá (02), Venda Nova do Imigrante (02), São Roque do Canaã (01), Vargem Alta (01), Conceição da Barra (01), Cariacica (01), Iúna (01), Santa Teresa (01) e Aracruz (01).
Os 141 casos confirmados são dos prováveis municípios de infecção: Ibatiba (21), Colatina (17), Brejetuba (09), Conceição do Castelo (08), Muniz Freire (09), Castelo (07), Afonso Cláudio (06), Pancas (05), Laranja da Terra (05), Itaguaçu (05), Baixo Guandu (04), Itarana (04), São Roque do Canaã (04), Domingos Martins (04), Irupi (04), Serra (03), Cachoeiro de Itapemirim (02), Santa Maria de Jetibá (02), Iúna (02), Santa Teresa (02), Santa Leopoldina (02), Marechal Floriano (02), Venda Nova do Imigrante (02), Cariacica (02), Alfredo Chaves (02), Marilândia (01), Fundão (01), Ibiraçu (01), Aracruz (01), Vargem Alta (01), Ibitirama (01), Muqui (01) e Conceição da Barra (01).
A Sesa recebeu notificação de mortes de macacos em 53 municípios, dos quais 24 municípios tiveram amostras confirmadas para febre amarela: Afonso Cláudio, Atílio Vivácqua, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Pancas, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vitória, Aracruz e Vila Velha.

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