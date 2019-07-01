"Ciclistas são vistos como intrusos no trânsito", aponta Federação

Na manhã do último sábado (29), cinco ciclistas que seguiam para Guarapari foram atropelados na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O motorista do Renault Logan, o universitário Rawlinson Carlos Soares, de 21 anos, apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez.
Não é a primeira vez que ciclistas são atropelados no trânsito no Estado. Esta semana, a reportagem da CBN Vitória abordou o assunto com números. Ao todo, 273 ciclistas se envolveram em acidentes de trânsito em 2019 no Espírito Santo. Segundo a diretora técnica do Detran-ES, Édina Poleto, o número pode ser ainda maior, já que o índice não considera atendimentos de outros órgãos, como Polícia Militar e guardas municipais.
Agora, no CBN Cotidiano, vamos conversar com o presidente da Federação Espirito Santense de Ciclismo, Sandro de Oliveira. Ele repercute o acidente do sábado e aponta os desafios que os ciclistas capixabas enfrentam para praticar o esporte na Grande Vitória.
Entrevista - Fábio Botacin - Sandro de Oliveira - 01-07-19