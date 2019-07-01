Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Ciclistas são vistos como intrusos no trânsito", aponta Federação
ENTREVISTAS

"Ciclistas são vistos como intrusos no trânsito", aponta Federação

Ao todo, 273 ciclistas se envolveram em acidentes de trânsito em 2019 no Espírito Santo. Segundo a diretora técnica do Detran-ES, Édina Poleto, o número pode ser ainda maior, já que o índice não considera atendimentos de outros órgãos, como Polícia Militar e guardas municipais

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 20:01

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 jul 2019 às 20:01
Na manhã do último sábado (29), cinco ciclistas que seguiam para Guarapari foram atropelados na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O motorista do Renault Logan, o universitário Rawlinson Carlos Soares, de 21 anos, apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez.
Não é a primeira vez que ciclistas são atropelados no trânsito no Estado. Esta semana, a reportagem da CBN Vitória abordou o assunto com números. Ao todo, 273 ciclistas se envolveram em acidentes de trânsito em 2019 no Espírito Santo. Segundo a diretora técnica do Detran-ES, Édina Poleto, o número pode ser ainda maior, já que o índice não considera atendimentos de outros órgãos, como Polícia Militar e guardas municipais.
Agora, no CBN Cotidiano, vamos conversar com o presidente da Federação Espirito Santense de Ciclismo, Sandro de Oliveira. Ele repercute o acidente do sábado e aponta os desafios que os ciclistas capixabas enfrentam para praticar o esporte na Grande Vitória.
Entrevista - Fábio Botacin - Sandro de Oliveira - 01-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Entenda em 7 pontos as novas tarifas de Trump e o que pode acontecer com o Brasil
Contêineres
Novo tarifaço: como ação dos EUA contra o Brasil traz risco à economia do ES
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com cartaz em defesa do Pix
PT vincula tarifaço a Flávio Bolsonaro e tenta emplacar rótulo de 'Tariflávio'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados