Ciclista: quais as orientações para locomoção em via urbana?

Como meio de transporte, uma forma de praticar atividade física ou apenas para lazer, as bicicletas estão espalhadas por toda a cidade: na orla, no Centro, nas comunidades, na universidade e até na Terceira Ponte. No dia marcado como Dia do Ciclista, a CBN Vitória procura entender quais os riscos para os ciclistas nos meios urbanos. Nos últimos anos, com a adesão cada vez maior às bicicletas elétricas, é preciso mais cuidado para conduzir o equipamento? Em entrevista à CBN Vitória, o tenente Lucas Gabriel Lourenço, chefe da Comunicação Social do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), explica quais cuidados os ciclistas devem ter, onde podem circular e quais os riscos que as novas bicicletas elétricas apresentam. Ouça a conversa completa!