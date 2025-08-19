Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Trânsito

Ciclista: quais as orientações para locomoção em via urbana?

Ouça entrevista com o tenente Lucas Gabriel Lourenço, chefe da Comunicação Social do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar

Publicado em 19 de Agosto de 2025 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 ago 2025 às 11:14
Ciclista, bicicleta, cadeirinha, criança, ciclovia
19 de agosto é marcado pelo Dia Nacional do Ciclista Crédito: Fernando Madeira
Como meio de transporte, uma forma de praticar atividade física ou apenas para lazer, as bicicletas estão espalhadas por toda a cidade: na orla, no Centro, nas comunidades, na universidade e até na Terceira Ponte. No dia marcado como Dia do Ciclista, a CBN Vitória procura entender quais os riscos para os ciclistas nos meios urbanos. Nos últimos anos, com a adesão cada vez maior às bicicletas elétricas, é preciso mais cuidado para conduzir o equipamento? Em entrevista à CBN Vitória, o tenente Lucas Gabriel Lourenço, chefe da Comunicação Social do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), explica quais cuidados os ciclistas devem ter, onde podem circular e quais os riscos que as novas bicicletas elétricas apresentam. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevistado Fernanda Queiroz - Tenente Lucas Gabriel Lourenço - 19-08-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados