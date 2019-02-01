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Cibercriminosos sequestram dados de empresas e pedem resgate

Para evitar os ataques, empresas capixabas chegam a gastar quase R$ 100 mil para a proteção de dados

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 12:51

Publicado em 

01 fev 2019 às 12:51
Nesta sexta-feira, o programa CBN Vitória recebe o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Cibercriminosos estão cada vez mais de olho em roubar dados corporativos e empresas que possuem dados de grande importância e não exitam em pagar uma grande recompensa para evitar a perda desses dados.
A maior parte dos atentados são advindos do Leste Europeu e também da Coreia do Norte, mas já atingem o Espírito Santo. Para evitar os ataques, empresas capixabas chegam a gastar quase R$ 100 mil para a proteção de dados. Quem também participa da conversa é o comentarista Gilberto Sudré. Confira!
Entrevista- John Gomes - Brenno Andrade - Pat. Gilberto Sudré - 01-02-19.mp3

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