Cibercriminosos sequestram dados de empresas e pedem resgate

Nesta sexta-feira, o programa CBN Vitória recebe o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Cibercriminosos estão cada vez mais de olho em roubar dados corporativos e empresas que possuem dados de grande importância e não exitam em pagar uma grande recompensa para evitar a perda desses dados.

A maior parte dos atentados são advindos do Leste Europeu e também da Coreia do Norte, mas já atingem o Espírito Santo. Para evitar os ataques, empresas capixabas chegam a gastar quase R$ 100 mil para a proteção de dados. Quem também participa da conversa é o comentarista Gilberto Sudré. Confira!