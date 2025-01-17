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Ciatox alerta para riscos de acidentes com animais peçonhentos no verão e com chuvas

São animais que produzem veneno e têm presas, ferrões, cerdas e espinhos, entre outros

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 10:58

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

17 jan 2025 às 10:58
Escorpião
Escorpião Crédito: Pexels
Com o cenário de ora temperaturas mais elevadas, ora fortes chuvas, a população do Espírito Santo precisa ficar atenta aos animais peçonhentos que tendem a aparecer com mais frequência. Os animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha (veneno) e têm presas, ferrões, cerdas, espinhos entre outros, capazes de envenenar as vítimas, tais como escorpiões, aranhas, serpentes, abelhas, lagartas e mariposas, por exemplo. A equipe do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) destaca as principais ações que a população deve seguir, em caso de acidentes provocados por animais peçonhentos. O alerta é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e, em entrevista à CBN Vitória, o médico e referência técnica do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), Nixon Souza Sesse, ressalta os cuidados necessários. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim -Nixon Souza Sesse - 17-01-25.mp3
CIATox tem atendimento 24h, de segunda a segunda, inclusive em feriados. Para orientações, devem ligar para 0800-283-9904.

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