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Chuvas do mês de abril garantem vazão nos rios da Grande Vitória

A vazão do Rio Jucu que tinha média aproximada de 40 mil litros por segundo, chegou a atingir mais de 110 mil no dia 17 de abril.

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 17:49

Publicado em 

30 abr 2018 às 17:49
O mês de abril foi marcado pelas fortes chuvas e temporais. Em apenas um dia foi registrado o que deveria chover no mês inteiro em Vitória, cerca de 175 mm. Outros municípios da região Metropolitana e do interior do estado também tiveram precipitação acima do esperado. Com isso, a vazão do Rio Jucu que tinha média aproximada de 40 mil litros por segundo, chegou a atingir mais de 110 mil no dia 17 de abril.
No dia seguinte, a vazão do Rio Santa Maria chegou a 200 mil litros por segundo, de acordo com o histórico de vazão durante o mês disponibilizado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). Acompanhe mais detalhes sobre a situação dos principais rios capixabas nesta edição do CBN Cotidiano em uma entrevista com o diretor-presidente da Agerh, Antonio de Oliveira Junior.
 
Entrevista - Patricia Scalzer - Antonio Oliveira - 30-04-18.mp3

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