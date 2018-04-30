Chuvas do mês de abril garantem vazão nos rios da Grande Vitória

O mês de abril foi marcado pelas fortes chuvas e temporais. Em apenas um dia foi registrado o que deveria chover no mês inteiro em Vitória, cerca de 175 mm. Outros municípios da região Metropolitana e do interior do estado também tiveram precipitação acima do esperado. Com isso, a vazão do Rio Jucu que tinha média aproximada de 40 mil litros por segundo, chegou a atingir mais de 110 mil no dia 17 de abril.