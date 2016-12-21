Chuvas ajudam a garantir abastecimento de água adequado no verão no Espírito Santo, diz diretor da Agerh

As chuvas deste final de ano vão garantir o abastecimento de água durante o verão no Espírito Santo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Paulo Paim, afirmou que as chuvas dos últimos dias ajudaram os mananciais a ter capacidade para armazenar no solo uma quantidade de água suficiente para enfrentar os próximos meses até o período de seca, que começa em abril.

“Chegaram as chuvas adequadas. Chove pouco e isso tem permitido o encharcamento do solo, que é a nossa grande caixa d’água natural. Barragens são importantes, mas o armazenamento mais eficaz é o natural, que é a ‘esponja’, o solo”, afirmou.

Segundo Paim, o período chuvoso já contribuiu para o aumento da vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória. De acordo com o último boletim da Agerh, o Rio Jucu está com a vazão em 28.141 litros por segundo. Em novembro a vazão estava abaixo dos 10 mil litros por segundo.

“Chove um pouco todos os dias, às vezes mais, às vezes menos, de noite, de dia e isso tudo é muito importante. Além disso, está chovendo em todo Estado. Com isso vamos retomar algo muito importante, que é a estrutura de precipitação, de chuva”, contou.

Ouça a entrevista completa, onde o diretor ainda fala sobre o uso de barragens no Espírito Santo e como os capixabas enfrentaram o período mais crítico da falta de chuvas, em meados de setembro deste ano:

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