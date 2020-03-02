Chuva volta a castigar Grande Vitória e cidades do interior do ES

A chuva voltou a provocar estragos em toda a Grande Vitória e em várias cidades do interior do Espírito Santo. Em Anchieta, o acumulado de chuva em menos de 12 horas foi de 290 milímetros. Em Fundão foram 275 milímetros e em Vila Velha, quase 200. Em entrevista nesta segunda-feira (02) à rádio CBN Vitória, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, alertou que há risco alto de deslizamento de terra para várias cidades até a próxima quarta-feira (04). Um corpo foi encontrado em Cariacica nesta manhã de segunda-feira (03) e a perícia irá analisar ainda se foi vítima de alagamento.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-cel Carlos Wagner Borges - 02-03-20