Chuva: prejuízos com hortaliças e de R$ 20 milhões em Santa Teresa

Ceasa: impacto com chuvas pode chegar aos preços Crédito: Marcelo Prest

As chuvas no Espírito Santo, ao longo dos últimos dias, também impactam para o setor da produção agrícola do Estado. Entre os impactos estão a dificuldade no escoamento dessa produção, tendo como cenário o comprometimento de estradas, e os prejuízos no transporte de hortaliças. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (FAES), Júlio Rocha, explica que produtores rurais tiveram sítios invadidos pela água e agricultores chegaram a perder quase toda a lavoura na região Serrana.

Ele diz que houve prejuízos principalmente no transporte de hortaliças, que não chegaram às Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES). Os municípios mais afetados foram Marechal Floriano, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Com as vias liberadas, os agricultores conseguem transportar seus produtos com mais facilidade. Ouça:

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA JÚLIO ROCHA - COTIDIANO - 21-11-19

Áreas de cultivo ficaram debaixo d’água: pastagens e plantações foram alagadas. Em Viana, campos destinados à pecuária (leite e corte) e ao cultivo de palmito pupunha e de banana, situados nas regiões do Rio Jucu e na baixada do Rio Formate, foram afetados. A chuva excessiva favorece o aparecimento de pragas e doenças nas plantações. Nestes casos, o agricultor deve procurar o Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR) do Incaper no município onde fica sua propriedade.