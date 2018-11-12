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Chuva: plano de drenagem deve ter projetos para diferentes bacias

Confira a entrevista com Antonio Sergio Ferreira Mendonça, doutor em engenheiro de recursos hídricos e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 17:39

Publicado em 

12 nov 2018 às 17:39
Na última semana, a Grande Vitória foi atingida por uma forte chuva, que mostrou a falta de preparo das cidades para enfrentar problemas visíveis como alagamentos, córregos que transbordam, lixo acumulado nos pontos de drenagem fluvial, ocupação irregular próxima a cursos d'água, entre outros. Porém, mesmo com a melhora do tempo, nesta segunda-feira (12), diversos pontos da região ainda tinha registro de água acumulada, como em Cobilândia, Vila Velha. As soluções para resolver diferentes problemas em regiões que têm diferente perfis é que precisam passar por uma avaliação criteriosa e não esperar que uma nova chuva forte aconteça. É o que analisa Antonio Sergio Ferreira Mendonça, doutor em engenheiro de recursos hídricos e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista à Rádio CBN Vitória. Para ele, são dois problemas: a ocupação do solo, na Grande Vitória, e a falta de um planejamento a longo prazo para evitar o problema.
“Áreas que antigamente eram brejos, por exemplo, e situadas a nível abaixo do mar, passaram a ser ocupadas e passaram a dificultar o escoamento da água. Se a água tem dificuldade para escoar, o problema persiste”, afirma. 
Mas como pensar no fim do problema? Para ele, é necessário que as autoridades e governos realizam a melhoria no sistema de galerias e na implantação completa dos planos de recursos hídricos municipais. “Não podemos pensar em ações paliativas, mas na solução do problema que esteja lá nas próprias bacias hidrográficas”, defende. Em entrevista ao CBN Cotidiano ele traz mais detalhes do assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Antonio Sergio - 12-11-18.mp3

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