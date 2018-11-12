Chuva: plano de drenagem deve ter projetos para diferentes bacias

Na última semana, a Grande Vitória foi atingida por uma forte chuva, que mostrou a falta de preparo das cidades para enfrentar problemas visíveis como alagamentos, córregos que transbordam, lixo acumulado nos pontos de drenagem fluvial, ocupação irregular próxima a cursos d'água, entre outros. Porém, mesmo com a melhora do tempo, nesta segunda-feira (12), diversos pontos da região ainda tinha registro de água acumulada, como em Cobilândia, Vila Velha. As soluções para resolver diferentes problemas em regiões que têm diferente perfis é que precisam passar por uma avaliação criteriosa e não esperar que uma nova chuva forte aconteça. É o que analisa Antonio Sergio Ferreira Mendonça, doutor em engenheiro de recursos hídricos e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista à Rádio CBN Vitória. Para ele, são dois problemas: a ocupação do solo, na Grande Vitória, e a falta de um planejamento a longo prazo para evitar o problema.