Chuva no ES preocupa até o começo de dezembro, diz meteorologista

Bairro São Benedito, em Vitória, encoberto parcialmente por nuvens Crédito: Vitor Jubini

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última semana têm provocado transtornos para a população capixaba. Os meteorologistas da Climatempo informam que a previsão é de mais chuva, pelo menos, até primeira quinzena de dezembro. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a meteorologista Josélia Pegorim, explica que, mesmo que o volume de chuva não seja tão grande quanto já houve, a preocupação é que o solo está muito encharcado.

"Esse novembro já o mês mais chuvoso do ano e é o sexto mês de novembro mais chuvoso em Vitória nos últimos 27 anos, desde 1992", pondera.

Josélia explica como ficam os próximos dias. "Estamos vendo que haverá um período melhor, mas bem curto, sem chuva. Nesta sexta, a instabilidade do tempo diminui e o mormaço fica maior. No sábado, uma nova frente fria chega ao Espírito Santo e o fim de semana será instável. Na situação do Espírito Santo, qualquer chuva é muito ruim, e essa chuva pode ser de moderada a forte. O domingo volta a ter muita nebulosidade", alerta.

A meteorologista da Climatempo também explica a previsão para a próxima semana. "Na segunda [25] e na terça-feira [26] haverá menos nuvens, mas aí vem uma nova frente fria", destaca.

E completa como os modelos apontam para o começo do mês de dezembro. "O começo do próximo mês é preocupante. A primeira quinzena ainda preocupa pois as condições podem trazer a chuva de volta", explica. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA COTIDIANO - JOSÉLIA PEGORIM - 21-11-19