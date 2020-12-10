Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CHUVA NO ES

Chuva no ES: desalojados em Cariacica e Ibiraçu; alerta em Castelo

Ouça detalhes sobre a situação da chuva das últimas horas com a Defesa Civil Estadual

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 12:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 dez 2020 às 12:52
Uma chuva forte atinge várias cidades do Espírito Santo desde a tarde dessa quarta-feira (09). Na manhã desta quinta (10), vários municípios capixabas enfrentam impactos, como alagamentos, trânsito e e interdição de rodovia.
Segundo o Climatempo, os estados do Rio De Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, continuam sob a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém o tempo muito instável nesta quinta-feira (10 de dezembro), com condições para chuva e alto risco de temporais.
O município de Castelo está em alerta vermelho para enchentes, informou a Defesa Civil Municipal. A cidade já registra alagamentos. Em Ibiraçu, no Norte do Estado também há registro de alagamentos. Duas famílias precisaram deixar as suas casas. A cidade registrou 128,29 mm de chuva em apenas 24 horas, sendo o segundo município capixaba onde mais choveu neste período, de acordo boletim da Defesa Civil atualizado às 6h desta quinta-feira (10). A maior concentração pluviométrica foi na cidade da Serra. Em Cariacica, há também desalojados. Acompanhe detalhes na entrevista com o major Siwamy Reis dos Anjos, chefe do Departamento de Resposta da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Estadual.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sivanir Reis - 10-12-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados