Chuva no ES: desalojados em Cariacica e Ibiraçu; alerta em Castelo

Segundo o Climatempo, os estados do Rio De Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, continuam sob a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém o tempo muito instável nesta quinta-feira (10 de dezembro), com condições para chuva e alto risco de temporais.

O município de Castelo está em alerta vermelho para enchentes, informou a Defesa Civil Municipal. A cidade já registra alagamentos. Em Ibiraçu, no Norte do Estado também há registro de alagamentos. Duas famílias precisaram deixar as suas casas. A cidade registrou 128,29 mm de chuva em apenas 24 horas, sendo o segundo município capixaba onde mais choveu neste período, de acordo boletim da Defesa Civil atualizado às 6h desta quinta-feira (10). A maior concentração pluviométrica foi na cidade da Serra. Em Cariacica, há também desalojados. Acompanhe detalhes na entrevista com o major Siwamy Reis dos Anjos, chefe do Departamento de Resposta da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Estadual.