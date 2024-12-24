Chuva no ES: como funciona o alerta da Defesa Civil Estadual

Com as fortes chuvas da tarde desta segunda-feira (23), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) emitiu, pela primeira vez, um alerta de chuvas intensas para celulares no Espírito Santo. O aviso chamou a atenção para o risco de alagamentos e inundações no Estado. O Sistema Defesa Civil Alerta é uma ferramenta de aviso de emergência do Governo Federal, lançada em agosto, que funciona no Espírito Santo desde 4 de dezembro. Os alertas foram enviados por volta das 15h35 por meio da tecnologia cell broadcast, um método de envio de mensagens de forma simultânea, para vários usuários de telefones móveis em uma área definida. O aviso chegou em formato de pop up, com uma mensagem de texto informando o local, o tipo de emergência e orientações. Em alguns aparelhos, o texto pode ser acompanhado de um alerta sonoro, dependendo da gravidade. Ouça entrevista com o Coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Scharlyston Paiva.