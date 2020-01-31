Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

BALANÇO DAS CHUVAS

Chuva no ES: Bombeiros realizaram mais de 3,5 mil atendimentos

Em apenas um dia após o temporal, foram 787 atendimentos na região Sul capixaba

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 17:03

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 jan 2020 às 17:03
Destruição em Iconha após as chuvas Crédito: Fernando Madeira
Há duas semanas, em 17 de janeiro, a região Sul do Espírito Santo começou a enfrentar fortes chuvas e que deixaram consequências em cidades como Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Agora, a Defesa Civil Estadual saiu do alerta máximo vigente nos últimos dias em relação ao plano de emprego nas áreas afetadas pelas chuvas para o estágio de observação. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel do corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, revela os números dos dias da forte chuva. 
"Nós temos 22 cidades com decretos de calamidade pública ou emergência em vigor. Estamos com 20 engenheiros do Crea fazendo uma vistoria na cidade de Iconha sobre os imóveis atingidos pela água", diz. "Para se ter ideia, foram 3.530 atendimentos feitos pelos Bombeiros e não foram coisas simples: pessoas ilhadas, em cima de telhados esperando ajuda, cercada por rios", diz. 
Somente no dia 25 de janeiro, foram 787 atendimentos. Esta data se refere ao fim de semana em que cidades como Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e o Caparaó foram castigados. 
Confira a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Wagner - 31-01-20.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados