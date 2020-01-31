Chuva no ES: Bombeiros realizaram mais de 3,5 mil atendimentos

"Nós temos 22 cidades com decretos de calamidade pública ou emergência em vigor. Estamos com 20 engenheiros do Crea fazendo uma vistoria na cidade de Iconha sobre os imóveis atingidos pela água", diz. "Para se ter ideia, foram 3.530 atendimentos feitos pelos Bombeiros e não foram coisas simples: pessoas ilhadas, em cima de telhados esperando ajuda, cercada por rios", diz.