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Defesa Civil

Chuva não dá trégua e deixa desabrigados e desalojados no ES

Cinco pessoas estão desabrigadas em Viana e outras cinco desalojadas no mesmo município. Em Vila Velha há dois desalojados

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 10:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 out 2021 às 10:33
Lucy Mizael dá dica de como salvar os sapatos molhados após a chuva
Crédito: Pexels
Cariacica é a cidade capixaba mais afetada pela chuva das últimas 24 horas, acumulando mais de 157 mm. No entanto, segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, porta-voz da Defesa Civil Estadual, nas cidades de Vila Velha e Viana é onde estão os desalojados e desabrigados. Em Vila Velha, nesta manhã de terça-feira (12), duas pessoas estavam desalojadas e foram abrigadas em casa de parentes. Já em Viana, são cinco desalojados e cinco desabrigados.  
Entrevista Coronel Carlos Wagner - 12-10-21
Em Vila Velha, segundo o coordenador de Proteção e Defesa Civil Municipal, coronel Marcelo D'Isep, os dois desalojados deixaram suas casas em virtude do risco de deslizamento de encostas, em Cobi de Cima e Cobilândia. Há ruas alagadas em Aribiri, Alvorada, Cobilândia e Centro. As mães e crianças que estavam internadas no PA de Cobilândia foram removidas na noite desta segunda-feira (11) para o Himaba. A unidade segue em funcionamento nesta terça-feira (12) para atendimento de urgência e emergência. 
ENTREVISTA - Coronel Marcelo D'isep - 12-10-21

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