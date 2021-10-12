Chuva não dá trégua e deixa desabrigados e desalojados no ES

Cariacica é a cidade capixaba mais afetada pela chuva das últimas 24 horas, acumulando mais de 157 mm. No entanto, segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, porta-voz da Defesa Civil Estadual, nas cidades de Vila Velha e Viana é onde estão os desalojados e desabrigados. Em Vila Velha, nesta manhã de terça-feira (12), duas pessoas estavam desalojadas e foram abrigadas em casa de parentes. Já em Viana, são cinco desalojados e cinco desabrigados.

Em Vila Velha, segundo o coordenador de Proteção e Defesa Civil Municipal, coronel Marcelo D'Isep, os dois desalojados deixaram suas casas em virtude do risco de deslizamento de encostas, em Cobi de Cima e Cobilândia. Há ruas alagadas em Aribiri, Alvorada, Cobilândia e Centro. As mães e crianças que estavam internadas no PA de Cobilândia foram removidas na noite desta segunda-feira (11) para o Himaba. A unidade segue em funcionamento nesta terça-feira (12) para atendimento de urgência e emergência.