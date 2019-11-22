Chuva não dá trégua: deslizamento em Vitória e ruas alagadas na GV

Voltou a chover forte na manhã desta sexta-feira (22) na Grande Vitória. Há vários pontos de alagamentos e aumentou o risco de deslizamento de terra. Em Vitória, no bairro Conquista, um deslizamento de terra aconteceu logo cedo, segundo informações do tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros.

Em Vila Velha, a expectativa era de um dia mais calmo, com acumulado de chuva de apenas 10 mm. No entanto o que se viu logo cedo foi um grande temporal que elevou o acumulado de chuva para 40 mm em poucas horas. As aulas na rede municipal estão suspensas nesta sexta-feira (22).