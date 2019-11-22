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CHUVAS NO ES

Chuva não dá trégua: deslizamento em Vitória e ruas alagadas na GV

Ouça detalhes dos estragos provocados pelos temporais

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 12:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 nov 2019 às 12:18
Voltou a chover forte na manhã desta sexta-feira (22) na Grande Vitória. Há vários pontos de alagamentos e aumentou o risco de deslizamento de terra. Em Vitória, no bairro Conquista, um deslizamento de terra aconteceu logo cedo, segundo informações do tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente-coronel Carlos Wagner Borges - 22-11-19
Em Vila Velha, a expectativa era de um dia mais calmo, com acumulado de chuva de apenas 10 mm. No entanto o que se viu logo cedo foi um grande temporal que elevou o acumulado de chuva para 40 mm em poucas horas. As aulas na rede municipal estão suspensas nesta sexta-feira (22). 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Marcelo Disep - 22-11-19

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