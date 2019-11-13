Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Chuva na Grande Vitória ainda não impacta interior do ES, diz Agencia
entrevistas

Chuva na Grande Vitória ainda não impacta interior do ES, diz Agencia

O município de Santa Maria de Jetibá é um dos mais afetados pelo "atraso" no período chuvoso

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 20:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 nov 2019 às 20:51
Seca fez leito do Rio Santa Maria da Vitória diminuir Crédito: Arquivo
O período chuvoso do ano começa aproximadamente na segunda quinzena de outubro, mas neste ano ela chegou "atrasada" em regiões do Espírito Santo, como o município de Santa Maria de Jetibá. A análise é do diretor-presidente da Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo, Fábio Ahnert. Ele explica que as últimas chuvas que provocam transtornos na Grande Vitória estão mais concentradas na área litorânea capixaba, mas não chegaram ao interior. Apesar disso, o cenário se mostra positivo, inclusive para Santa Maria, pois mesmo com pouca precipitação, isso já ajuda na recarga do rio. 
Ouça a entrevista à Rádio CBN Vitória:
Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Anhert - 13-11-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Até guerra influencia queda da Ufes em ranking internacional de universidades
Imagem de destaque
9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer
Plenário do Senado Federal
Senadores do ES assinam PEC do 'horário flexível' após avanço da 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados