Chuva na Grande Vitória ainda não impacta interior do ES, diz Agencia

O período chuvoso do ano começa aproximadamente na segunda quinzena de outubro, mas neste ano ela chegou "atrasada" em regiões do Espírito Santo, como o município de Santa Maria de Jetibá. A análise é do diretor-presidente da Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo, Fábio Ahnert. Ele explica que as últimas chuvas que provocam transtornos na Grande Vitória estão mais concentradas na área litorânea capixaba, mas não chegaram ao interior. Apesar disso, o cenário se mostra positivo, inclusive para Santa Maria, pois mesmo com pouca precipitação, isso já ajuda na recarga do rio.