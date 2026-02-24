Chuva mais intensa chega ao ES a partir desta quinta-feira (26)

A chuva que atinge várias cidades do Sudeste nesta terça-feira (24), chegará ao Espírito Santo nos próximos dias, segundo estimativas do meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil Estadual. Nesta terça (24) e quarta (25), a previsão é de pancadas de chuva ao fim de tarde, com tempestades que se formam muito rápido. Já a partir desta quinta-feira (26), segundo o meteorologista, a chuva ganha maior intensidade, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Ouça detalhes na entrevista.