Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tempo

Chuva mais intensa chega ao ES a partir desta quinta-feira (26)

Ouça detalhes na participação do meteorologista da Defesa Civil Estadual, Mauro Bernasconi

Publicado em 24 de Fevereiro de 2026 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 fev 2026 às 11:00
Chuva
Chuva em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A chuva que atinge várias cidades do Sudeste nesta terça-feira (24), chegará ao Espírito Santo nos próximos dias, segundo estimativas do meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil Estadual. Nesta terça (24) e quarta (25), a previsão é de pancadas de chuva ao fim de tarde, com tempestades que se formam muito rápido. Já a partir desta quinta-feira (26), segundo o meteorologista, a chuva ganha maior intensidade, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Ouça detalhes na entrevista. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Mauro Bermasconi - 24-02-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados