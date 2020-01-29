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MUNIZ FREIRE

Chuva inutiliza máquinas necessárias para chegar em locais isolados

Elas estavam na garagem da Secretaria de Obras do município e ficaram embaixo d'água

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 13:56

Publicado em 

29 jan 2020 às 13:56
Em Muniz Freire, comunidades ainda estão isoladas precisando de apoio por causa da queda de barreiras. A situação fica ainda mais complicada porque as máquinas que seriam usadas para abrir as estradas estão impossibilitadas de uso. Elas estavam na garagem da Secretaria de Obras do município e ficaram embaixo d'água. O secretário de Educação e Assistência Social do município, Décio Côgo de Aguiar, em entrevistas à CBN Vitória conta que o acesso a várias escolas também está impedido e, por isso, elabora um novo calendário escolar. Acompanhe.
Entrevista - Patricia Vallim - Decio Cogo - 29-01-20

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