Chuva inutiliza máquinas necessárias para chegar em locais isolados

Em Muniz Freire, comunidades ainda estão isoladas precisando de apoio por causa da queda de barreiras. A situação fica ainda mais complicada porque as máquinas que seriam usadas para abrir as estradas estão impossibilitadas de uso. Elas estavam na garagem da Secretaria de Obras do município e ficaram embaixo d'água. O secretário de Educação e Assistência Social do município, Décio Côgo de Aguiar, em entrevistas à CBN Vitória conta que o acesso a várias escolas também está impedido e, por isso, elabora um novo calendário escolar. Acompanhe.