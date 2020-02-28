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ALERTA METEOROLÓGICO

Chuva intensa para 66 municípios capixabas até quarta-feira que vem

Ouça detalhes do alerta meteorológico com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 fev 2020 às 10:56
Um alerta meteorológico emitido por cinco entidades ligadas ao mapeamento meteorológico foi divulgado nesta sexta-feira (28) com previsão de chuva forte em 66 municípios capixabas nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória até a próxima quarta-feira (04). Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, como o solo capixaba já está encharcado em virtude das chuvas de janeiro, o risco de deslizamentos aumenta consideravelmente. Borges ressaltou que o Espírito Santo é o segundo estado brasileiro com maior número de áreas de risco, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel Wagner Borges - 28-02-20

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