Chuva intensa para 66 municípios capixabas até quarta-feira que vem

Um alerta meteorológico emitido por cinco entidades ligadas ao mapeamento meteorológico foi divulgado nesta sexta-feira (28) com previsão de chuva forte em 66 municípios capixabas nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória até a próxima quarta-feira (04). Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, como o solo capixaba já está encharcado em virtude das chuvas de janeiro, o risco de deslizamentos aumenta consideravelmente. Borges ressaltou que o Espírito Santo é o segundo estado brasileiro com maior número de áreas de risco, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.