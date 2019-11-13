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CHUVAS NO ES

Chuva forte provoca alagamentos e transtornos aos capixabas

Em Cariacica e Vila Velha, bombeiros foram acionados para resgatar pessoas ilhadas

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:18
A quarta-feira (13) começou com vários pontos de alagamento na Grande Vitória e também em várias cidades do interior do Espírito Santo. Em Viana ocorreu a maior concentração de chuva das últimas 24 horas, com 102,20 milímetros. Mas em Cariacica e em Vila Velha os bombeiros estão tendo que ajudar pessoas a deixarem suas casas, após as ruas serem tomadas pela água, conforme informou em entrevista à CBN Vitória o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten. Cel. Carlos Wagner Borges - 13-11-19
Em Viana, o prefeito da cidade, Gilson Daniel, alega que as obras da Eco 101 no viaduto da BR 101 estão gerando alagamentos nos bairros de Areinha, Marcílio de Noronha e Vila Bethânia. Segundo ele, já há uma ação judicial em curso para que as obras sejam paralisadas até a realização dos serviços de drenagem necessários para se evitar alagamentos na região.
A concessionária Eco 101 afirma que a construção dos viadutos dos KM 298 e 298,5 não interfere no regime de captação e destinação do fluxo pluvial da região, ou seja, não é responsável pelos alagamentos. A obra prevê apenas o remanejamento e reconstrução dos dispositivos de drenagem hoje já existentes na rodovia. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilson Daniel - 13-11-19
Bombeiros alertam para risco moderado de chuvas intensas e acumulado de chuva para esta quarta-feira (13) nos seguintes municípios: Anchieta, Aracruz, Boa Esperança, Cariacica, Conceição da Barra, Ecoporanga,Fundão, Guarapari, Ibiraçu,Jaguaré, João Neiva, Linhares, Montanha, Mucurici, Nova Almeida, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo,Rio Bananal, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha, Vitória.

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