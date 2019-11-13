Chuva forte provoca alagamentos e transtornos aos capixabas

A quarta-feira (13) começou com vários pontos de alagamento na Grande Vitória e também em várias cidades do interior do Espírito Santo. Em Viana ocorreu a maior concentração de chuva das últimas 24 horas, com 102,20 milímetros. Mas em Cariacica e em Vila Velha os bombeiros estão tendo que ajudar pessoas a deixarem suas casas, após as ruas serem tomadas pela água, conforme informou em entrevista à CBN Vitória o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten. Cel. Carlos Wagner Borges - 13-11-19

Em Viana, o prefeito da cidade, Gilson Daniel, alega que as obras da Eco 101 no viaduto da BR 101 estão gerando alagamentos nos bairros de Areinha, Marcílio de Noronha e Vila Bethânia. Segundo ele, já há uma ação judicial em curso para que as obras sejam paralisadas até a realização dos serviços de drenagem necessários para se evitar alagamentos na região.

A concessionária Eco 101 afirma que a construção dos viadutos dos KM 298 e 298,5 não interfere no regime de captação e destinação do fluxo pluvial da região, ou seja, não é responsável pelos alagamentos. A obra prevê apenas o remanejamento e reconstrução dos dispositivos de drenagem hoje já existentes na rodovia.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilson Daniel - 13-11-19